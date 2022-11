“È ufficiale” Ballando con le Stelle | la decisione costretta della Rai sulle dirette

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022)con lecambia programmazione per i Mondiali. L’edizione 2022 dei Campionati del mondo di calcio che si stanno disputando in Qatar sono trasmessi in esclusiva dalla Rai. 28 delle 64 gare, presumibilmente le più importanti (finale, semifinali, quarti), sono trasmesse su Rai1 in diretta, mentre le altre sfide in esclusiva vanno su Rai2, Rai 3 o Raisport. E sono numerosi i programmirete pubblica a dover cambiare programmazione. Ne sa qualcosa Milo Infante che pochi giorni fa ha fatto l’annuncio senza nascondere un po’ di amarezza: “Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamo perché così deve essere”. Il suo Ore 14 si è fermato e tornerà in onda martedì 29 novembre. Naturalmente anche altre trasmissioni cambiano i loro piani. Tra queste c’ècon le ...