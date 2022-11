Covid Cina | tre morti | sono i primi decessi da sei mesi

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Tre personemorte dia Pechino da sabato scorso, segnando iper coronavirus negli ultimi seiin. Nella capitaleintanto ritornati a salire i casi, con 962 nuove infezioni oggi rispetto ai 621 di ieri sera, riferisce il Guardian. In virtù della politica zero, è stato imposto un lockdown nel distretto di Haidan a Pechino, dove vivono tre milioni di persone. Tutte le scuole di Pechinopassate all’insegnamento online. Chi intende recarsi a Pechino deve effettuare un testneitre giorni dall’arrivo e solo dopo potrà uscire in città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche in Ucraina ed i timori che in alcune zone della Cina siano reintrodotte ulteriori misure restrittive nell'ambito della politica zero-Covid. In Cina la metropoli meridionale di Canton ha imposto il lockdown nel suo distretto più grande, cioè quello di Baiyun, nel tentativo di contenere l'epidemia di Covid-19, sospendendo i trasporti pubblici.