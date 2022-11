Alla Cop27 un accordo che non curerà la malattia del clima

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladi Sharm El Sheik ha segnato "un piccolo passo avanti verso la giustiziatica, ma serve molto di più per il pianeta", ha detto ieri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commentando l'intesa raggiuntaConferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici. L'unico passo avanti riguarda la creazione del "Fondo perdite e danni" per i paesi più poveri e vulnerabili. Per contro, non sono stati registrati progressi in termini di impegni per ridurre le emissioni. "Abbiamo trattato alcuni sintomi, ma non curato il paziente", ha sottolineato von der Leyen. L'"non è sufficiente da costituire un passo in avanti per la popolazione del pianeta. Non porta sufficienti sforzi aggiuntivi da parte dei maggiori inquinatori", ha detto il vicepresidente della Commissione, ...

Ma alcuni membri dell'Ue hanno già promesso fondi per i Paesi in via di sviluppo. In particolare, Germania , Danimarca, Belgio, Austria e Scozia hanno raccolto milioni di euro per la ..., L'UE PROPONE UN FONDO LOSS AND DAMAGE OGGETTOl'Unione europea ha proposto un fondo "loss and damage" per aiutare i Paesi più poveri e vulnerabili ad affrontare la crisi climatica ...Se i Paesi vulnerabili hanno vinto una battaglia, coloro che emettono di più ne hanno vinta un’altra. Vengono riconosciute le responsabilità storiche dei Paesi industrializzati con un fondo per risarc ...La transizione ecologica deve essere l’occasione per ripensare il mondo del lavoro in senso ambientale, anche sul piano della giustizia sociale.