Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si chiama Giandavide depau a 51 anni tossicodipendente con precedenti penali legati all’uso di stupefacenti è legato al clan camorristico dei Senesi e alla criminalitàna l’uomo interrogato perché sospettato di essere l’autore di tre delitti due donne cinesi una cubana avvenuti nella zona Prati agiovedì scorso al momento non è in stato di fermo La situazione è sotto stretto controllo riteniamo che la collettività posso tornare a essere tranquilla perché altri fatti Collegati a questi 13 avvenimenti non ci saranno la sicuro il questore diMario della Cioppa il giallo sulla vicenda di San manabas alla diciottenne pakistana che rifiuta matrimonio combinato scomparso dalla notte del 30 aprile 2021 da ...