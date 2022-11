LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | si parte con le qualifiche! Si inizia con la Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17 minuti: subito in pista le Aston Martin, Gasly, Latifi e le Haas 15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA L’ULTIMA QUALIFICA DELL’ANNO!!!!!!!! 14.59 Pochi istanti e si! Sale la tensione a Yas Marina e i riflettori si accendono nella serata di Abu! 14.58 Meno certezze, invece, in casa Ferrari. Le F1-75 stamattina si sono concentrate solo sul passo gara, ma non hanno particolarmente brillato nelle simulazioni di qualifica di ieri. Leclerc e Sainz saranno abili a estrarre il massimo dalla rossa? 14.56 Alle sue spalle occhio alle Mercedes, davvero rinate dopo la gara di Austin e apparse in ottima forma anche nelle prove libere. Lewis Hamilton è fermo a quota 103 pole position da un anno. Sarà in grado di ritoccare il suo primato? 14.53 Record che Seb Vettel ha ottenuto ai ...