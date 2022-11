Servizio Informazione Religiosa

... caporedattore e responsabile Desk Chiesa di Famiglia Cristiana, Silvano Esposito, presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, Bruno Andolfatto, redattore de La Valsusa e vicepresidente dell'...&comunicazione' dedicato al tema #Pensareilfuturo. Non è solo una provocazione, ... Rincara la dose Vincenzo Varagona, presidente dell', nelle pagine introduttive della rivista: 'Cosa ... Informazione: Ucsi Piemonte, il 25 novembre ad Alessandria "Da grande farò il giornalista" per parlare delle difficoltà di chi si avvicina alla professione UCSI Piemonte, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Federazione italiana Settimanali Cattolici Delegazione del Piemonte e Associazione Stampa Subalpina, organizza un incontro p ...Sabato 12 e domenica 13 novembre Rainews24 dedica due speciali al Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Sabato 12 novembre alle 18.30 allo speciale di circa 30 minuti interverranno ...