Iezzo | Meret è uno dei portieri più forti nel panorama europeo' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 19 novembre 2022) Gennaro, ex portiere del Napolied allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera. Ecco le sue parole: "in Nazionale? Un'altra conferma della sua bravura, ma a me non sorprende. Fa piacere che Mancini lo tenga in considerazione, per me Alex è uno dei piùnel, ha ancora qualche anno per maturare, tra infortuni e scelte sbagliate per il turnover in passato non ha avuto la possibilità di crescere. -afferma- Adesso ha ancora 2 anni per maturare e mostrare il suo valore. In cosa può migliorare? Forse nelle uscite alte, deve rendersi conto di essere forte anche nell'andare a prendere quelle palle alte, con sicurezza e fisicità. Ai Mondiali tiferò Argentina, vecchio mio amore anche quando l'Italia era alla rassegna iridata, ...