(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – “Laè stata il ‘poligono’ per violazioni dei diritti umani che si sono poi diffuse nel resto della Federazione russa. E’ stato nella Repubblica del Caucaso che abbiamo iniziato ad assistere a rapimenti e violenza sessualizzata contro uomini per le loro posizioni politiche e per il loro orientamento sessuale e ora queste pratiche si stanno diffondendo”, denuncia all’Adnkronos Olga Sadovskaya, del Comitato contro la tortura. “E’ in atto una “izzazione della: quello che è accaduto in(dalla seconda guerra all’inizio degli anni Duemila ndr), si sta propagando altrove”, aggiunge Sadovskaya, denunciando che “itsy (i membri delle milizie istituite inda Ramzan, ndr) si muovono oramai in ...

Adnkronos

... proiettandola su undi sviluppo volto a lavoro, benessere e ricchezza, restituendo a ...conto quante emissioni di anidride carbonica Iniziavano ad arrivare i charter turistici dalla, ...Durante il G20 sembrano essere apparse delle prospettive di governance mondiale su unquadrilatero: G2+1+1. Cina - USA (G2), Cina -(+1) e USA - UE (+1). IL G2 (idea obamiana poi ... Russia, "modello Cecenia di Kadyrov si è diffuso in tutto il Paese" Quello di Pomigliano è un bel progetto, che ha portato la squadra in tre anni dalla Serie C alla Serie A e per molte di queste ragazze mi sento davvero un modello da seguire. Diciamo che essere una ...Questo ha finito per creare problemi a Mosca in passato: l'Iran non ha ancora saldato i debiti contratti con la Russia per la costruzione della centrale nucleare di Bushehr. Le nuove iniziative ...