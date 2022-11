Principe William | la tradizione che si interrompe con lui | la scelta di Re Carlo

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 novembre 2022) Unaantichissima della Corona inglese rischia di scomparire: si tratta del Trooping the Colour, la marcia che si tiene ogni anno in onore del compleanno del Sovrano in carica. In voga dal 1748, Reha deciso di portarla avanti festeggiando, come sua madre Elisabetta II e molti altri prima di lei, ben due compleanni all’anno, quello ufficiale e quello per la popolazione, con la tradizionale parata in giugno. Il, però, che spegne le candeline proprio nello stesso mese, potrebbe spezzare la. Re, perché festeggerà due compleanni all’anno Reavrà due compleanni. Una nota ufficiale di Palazzo lo ha comunicato lo scorso 14 novembre, quando il Sovrano ha compiuto 74 anni. E i festeggiamenti si rinnoveranno il secondo ...