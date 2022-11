L’ultima dei tecnici Ue | sì a Di Maio inviato nel Golfo Persico Ma la decisione spetta a Borrell

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Luigi Disi avvicina al ruolo dispeciale europeo nel. Il panel diincaricati dall’Ue di valutare i profili, infatti, lo ha indicato come nome preferibile tra i quattro in lizza. Dunque, per quanto possa apparire incredibile in Italia, dove alle elezioni ha ricevuto una sonora bocciatura, l’ex ministro degli Esteri sembra essere stato promosso in Europa. Almeno per quanto riguarda i colloqui preliminari, perché poi la parola finale spetterà all’Alto rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep. LadeiUe su DiProprio a, infatti, è indirizzata la raccomandazione dei, secondo i quali «sulla base ...