Lagarde “La Bce alzerà i tassi finchè l' inflazione non cala”

(Di venerdì 18 novembre 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Alcune delle principali tendenze che hanno caratterizzato gli ultimi decenni si stanno spostando o addirittura invertendo. In particolare, non si può più ipotizzare, almeno nel prossimo futuro, che l'offerta globale si espanda gradualmente o che la domanda globale agisca da ammortizzatore. Ci impegniamo a riportare l'al livello del nostro obiettivo a medio termine e adotteremo le misure necessarie per farlo. Ma per superare le sfide in corso, altri attori pubblici e privati dovranno contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia più verde, più digitale e più produttiva”. Così la presidente della Bce, Christine, intervenendo allo European banking Congress a Francoforte.“La Bce farà in modo che una fase di altanon alimenti le aspettative consentendo il ...

Il Sole 24 ORE

...rialzo dei tassi sul mercato dei titoli di Stato europei dopo che la presidente della Banca centrale europea Christineha annunciato che 'è ora di ridurre il portafoglio di bond' della. ...I mercati azionari del Vecchio continente accelerano leggermente con il discorso della presidente dellaChristinee gli operatori che si aspettano un rialzo dei tassi della Banca centrale dello 0,5% a metà dicembre se l'inflazione di questo mese non sorprenderà per un rialzo sopra le stime. ... Bce, Lagarde: alzeremo ancora tassi per garantire ritorno inflazione al 2% Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo allo European banking Congress a Francoforte. “La Bce farà in modo che una fase di alta inflazione non alimenti le aspettative consentendo ...Bce: Lagarde, alzaremo ancora tassi per garantire ritorno inflazione al 2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - "Stiamo entrando in un nuovo… Leggi ...