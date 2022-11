ARCI Volonté | questa sera di scena l' incontro col preside Giulio Rebecchi

Ecoinformazioni

Questa sera alle 21, presso l'di Campitello si terrà una importante serata sulle pubblicazioni di un personaggio chiave per l'intera cittadinanza di Marcaria, il professore Giulio Rebecchi (per tutti il Preside). ...In occasione della sagra paesana,offrirà ai propri avventori la possibilità di poter ammirare le opere degli alunni del maestro pittore Cortellazzi Simone. La mostra aprirà i battenti sabato pomeriggio alle 16, con ... Prego anch’io No, tu no!