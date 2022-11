Valerio Scanu | «Ho avuto un tumore Mi hanno asportato mezzo polmone»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il cantante, ospite di Oggi è un altro giorno, ha parlato per la prima volta della malattia che nel 2020 lo costrinse a un delicatissimo intervento chirurgico con cui gli fu. Solo pochi mesi dopo avrebbe conosciuto Luigi Calcara, l'ingegnere con cui sta per andare a nozze

Fra loro: Francesca Alotta, Deborah Johnson,, Andrea Dianetti; Pierpaolo Pretelli, Paolo Conticini, Valentina Persia, Jessica Morlacchi, Francesco Cicchella, Valeria Marini e Agostino ...confessa: 'Sono stato male, mi hanno asportato mezzo polmone' Marilyn Manson depresso dopo le accuse di abusi sessuali: 'Non posso andare in tour, Hollywood non mi vuole' Maneskin ...Questi sono giorni felici per Valerio Scanu, pronto alle nozze col compagno Luigi Calcara a cui ha fatto la proposta, a sopresa, domenica scorsa. Nel passato del cantante 32enne, tuttavia, si nasconde ...Così il presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Valerio Scanu, in occasione della quarta commissione consiliare Attività produttive presieduta da Sabrina Pusceddu e convocata a ...