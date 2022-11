Roma | Wijnaldum procede con il recupero | spunta una data per il rientro!

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Vedo solo il luogo dove mi alleno e il mio appartamento: la famiglia mi manca ma ora sto benee riscontro grandi progressi”. Questo un estratto delle parole che Georginioha rilasciato in un intervista in Olanda, stamattina riportata dal Corriere dello Sport. Sembrano infatti arrivare buone notizie per Mourinho e tutto il popolo giallorosso, con ildel giocatore cheverso la conclusione, ed un rientro previsto tra fine gennaio ed inizio febbraio, con la forte possibilità che il ragazzo possa partire con la squadra per la tournee in Portogallo.Infortunioa cuore aperto: “Dopo l’infortunio ho pianto molto, ora sono felice” “La riabilitazione sta andando davvero nella giusta direzione. Quando ho avuto l’infortunio ho pianto ...

GINI MIGLIORA on ha di questi problemiche non ha mai giocato una partita intera con la. La frattura alla tibia destra ad agosto ha rovinato i piani di club e allenatore. Lui ha scelto ...sta lentamente uscendo fuori da quel guscio di lacrime e silenzio in cui era piombato lo scorso 21 agosto, giorno dell'infortunio alla tibia destra. E lo ha fatto ai microfoni di ESPN , ...Wijnaldum e il recupero dell’olandese Prima i sorrisi, tornati ad essere quotidiani, tra social network e comparsate all’Olimpico. Ieri le parole di speranza: “La riabilitazione sta andando davvero ne ...Un mese, forse quaranta giorni. Poi Gini Wijnaldum potrà tornare ad allenarsi in gruppo e sperare di riaffacciarsi in campo per fine gennaio. La riabilitazione sta andando davvero nella giusta direzio ...