Ostuni | schianto in moto contro un muro | Pietro Sisto muore a 16 anni

All'indomani dello, sui social tenne banco il disperato appello colmo di speranza del padre del 16enne diaffinché si attivasse la macchina della donazione di sangue, in aiuto del ...in moto, muore dopo 25 giorni di agonia un 16enne. Ha lottato sino allo stremo ma alla fine il cuore di Pietro Sisto , 16 anni, ha ceduto. Si è spento , dopo circa un mese di agonia, ...La tragedia Curve non complesse, ma divenute una trappola per il minore che dopo aver sbandato si era schiantato sul muro a destra della carreggiata, per poi sbattere il capo sull’asfalto. Subito gli ...BRINDISI - Non ce l'ha fatta il 16enne che lo scorso 23 ottobre è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla provinciale tra Ostuni e Cisternino. Il giovane aveva perso il controllo della sua ...