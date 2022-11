La Gazzetta dello Sport

...terrible con la camera sempre in disordine, panni da lavare sparsi ovunque e il letto sempre sfatto. Una costante di casa, perché quando segni un paio di gol con il Lione e finisci in ......terrible con la camera sempre in disordine, panni da lavare sparsi ovunque e il letto sempre sfatto. Una costante di casa, perché quando segni un paio di gol con il Lione e finisci in ... Aouar, l’enfant terrible "finto-lento" col vizietto del gol Il centrocampista (ma anche tanto altro) del Lione nel mirino del Milan ha ottime credenziali offensive. E, dopo aver contribuito a far fuori la Juve dalla Champions, aveva intrigato anche il club bia ...In un colpo solo il dirigente del Milan avrebbe trovato il modo di rinforzare il centrocampo facendo cassa con la cessione di un big ...