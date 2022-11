Un nuovo PPV | Over Drive

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 15 novembre 2022) Tra la notte di venerdì e sabato ci sarà per la prima volta, unPPV targato Impact, che sarà anche l’ultimo dell’anno. Non è uno dei PPV maggiori ma c’è sempre grande curiosità quando c’è unevento. Per ora i match annunciati sono sette, di cui il più importante è chiaramente quello per l’Impact World Title. Josh Alexander stavolta difenderà la sua cintura contro Frankie Kazarian e ho già espresso negli scorsi editoriali il mio disappunto a proposito di questa storyline. Più che altro non è stata per niente sviluppata dopo che Frankie Kazarian ha voluto riscattare l’opzione C. Nell’ultima puntata addirittura si è visto Josh Alexander solo in un frammento dietro le quinte, in cui Rhino gli ha detto di diffidare di Bully Ray e già diverse volte l’attenzione è più su questa storyline che su ...