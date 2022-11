Autosprint.it

I giochi di squadra sono roba vecchia come le corse, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Così come ci saranno, talvolta, risposte negative da parte del pilota a cui viene richiesto un aiuto. Il ...Bird [a]: 'Lascia andare Max a fine rettilineo'. Giro 71/71 Verstappen: 'giri mancano'. Lambiase: 'Questo è l'ultimo giro Max'. Lambiase : 'Max, se non passiamo Fernando entro curva 12 ... Perez, quanti aiuti a Max: ma se Verstappen avesse le sue ragioni Abbiamo ricostruito tutti gli episodi in cui Perez si è messo al servizio di Verstappen fino a quest'anno, quando da un certo punto in poi tra i due non c'è più stata collaborazione ...Perez e Verstappen si lasciano a spalle le scintille di Interlagos continuando a lavorare come una grande squadra ...