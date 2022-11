Pantelleria | scienziata muore durante un' immersione

PALERMO, 15 NOV Unaesperta di biologia molecolare e genetica, Alma Dal Co, 33 anni, veneziana, è morta amentre stava facendo un'immersione nello specchio di mare nella zona di Scauri. Per ...Una vera e propria tragedia quella avvenuta a. Unaesperta di biologia molecolare e genetica, Alma Dal Co, 33 anni, veneziana, ha perso la vita nel corso di un'immersione. Il dramma nello specchio di mare nella zona di ...Una scienziata esperta di biologia molecolare e genetica, Alma Dal Co, 33 anni, veneziana, è morta a Pantelleria mentre stava facendo un’immersione nello specchio di mare nella zona di Scauri. Per chi ...La Procura di Marsala ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte di Alma Dal Co, 33 anni, scienziata esperta di biologia, deceduta durante un’immersione in mare nella zona di Scauri, a ...