Forum Risorse Umane 2022 al centro il tema del talento

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è svolto oggi il Training & Recruiting Day, prima giornata deldi Comunicazione Italiana. L’evento – di cui Adnkronos è Main Media Partner – si è tenuto presso la location Phyd in Milano, in modalità ‘phygital’, con speaker e ospiti in presenza e partecipanti in collegamento streaming su comunicazioneitaliana.tv Un’intera giornata di sessioni phygital talk, talk show, phygital speech e tavolitici, in cui speaker di aziende leader del panorama italiano e internazionale e realtà B2B dal mondo della consulenza e dei servizi si sono confrontate e hanno cercato di fare il punto su una delle questioni di maggiore rilevanza del People Management oggi: il problema del. Un problema che è stato affrontato da diverse angolature. Quella ...

Adnkronos

Roma, 15 nov. " Si è svolto oggi il Training & Recruiting Day, prima giornata delUmane 2022 di Comunicazione Italiana. L'evento " di cui Adnkronos è Main Media Partner " si è tenuto presso la location Phyd in Milano, in modalità 'phygital', con speaker e ospiti in ...... tale organismo offre unper la consultazione e il coordinamento tra gli Stati della regione per la gestione e lo sviluppo sostenibile del bacino del Nilo e dellea esso correlate. ... Al via domani quattordicesima edizione Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Si è svolto oggi il Training & Recruiting Day, prima giornata del Forum Risorse Umane 2022 di Comunicazione Italiana. L’evento – di cui Adnkronos è Main Media ...Lo spiega Adriano Caponetto, hr & organization director Rhenus Logistics Italia, in occasione della quattordicesima edizione del Forum risorse umane.