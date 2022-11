Brasile | Danilo | «Pronti a giocarcela contro chiunque»

(Di martedì 15 novembre 2022), difensore della Nazionale brasiliana, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal calcio d’inizio di Qatar 2022 (Mauro Munno inviato alla Continassa) –, difensore del, ha parlato a pochi giorni dall’inizio di Qatar 2022. FASE DIFENSIVA – «Abbiamo un piano difensivo solido, ma molto dipende da quanto gli attaccanti lavorano e qui lavorano tanto a livello di pressione». SUDAMERICANE ED EUROPEE – «Purtroppo e per fortuna siamo sudamericani, ma tutti giocano in Europa e conosciamo i metodi di questo calcio. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi Nazionale». MOMENTO – «Sono nel momento migliore tecnicamente, fisicamente e mentalmente». CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

