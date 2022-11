Re Carlo III compie 74 anni | cosa sta accadendo a Buckingham Palace

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il nuovo sovrano inglese oggi spegne 74 candeline: ecco in che modo festeggerà il suo primo compleanno da re. L'8 settembre il mondo intero salutava una delle donne più famose della storia, la Regina Elisabetta II moriva nella sua amatissima dimora a Balmoral. Al suo fianco l'intera famiglia reale riunita fatta eccezione per Meghan che non ha avuto accesso al letto di morte della regina. Nell'attimo esatto in cui Elisabetta II ha spirato l'ultimo soffio della sua esistenza, l'Inghilterra si ritrovava con un nuovo sovrano tutto da scoprire nonostante la sua fama da Principe. ReIII è il primogenito di Elisabetta e padre di William e Harry, i due fratelli più famosi del momento che con le loro consorti Kate e Meghan continuano ad alimentare il gossip mondiale. Al fianco del re c'è come sempre Camilla, posto che in origine avrebbe dovuto occupare Lady D. Oggi, 14 ...

Refesteggia oggi il suo 74esimo compleanno , il primo da monarca dopo la successione alla madre Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre. Per il sovrano non sono previsti impegni pubblici e ...Refesteggia oggi il suo 74esimo compleanno, il primo da monarca dopo la successione alla madre Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre. Per il sovrano non sono previsti impegni pubblici e ...Re Carlo III celebra oggi il suo 74esimo compleanno, il primo da quando è salito al trono poco più di due mesi fa, dopo la morte della madre, la regina ...Ieri Carlo III aveva guidato la sua prima “Remembrance Sunday” come re, deponendo una corona di fiori in omaggio ai caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth. Ancora non si sa se deciderà di ...