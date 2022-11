Lazio | Sarri | 'Risultato bugiardo Mondiale? Non lo guardo neanche | con l'incazzatura per il calendario'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lacrolla in casa della Juventus, 3-0 per i bianconeri. Il tecnico biancoceleste Maurizioanalizza la sconfitta a Dazn: "Noi...

Maurizio'benedice' la sosta dopo il ko incassato dalla suain casa della Juve nell'ultima gara del 2022: "Lo stop bene a tutti - ha detto il tecnico biancoceleste ai microfoni di Dazn - ,...Le pagelle della(di Enrico Sarzanini) PROVEDEL 5 Attento su Fagioli e Milk ma prima è troppo ...5 Troppo dover rinunciare a Lazzari, Immobile e Zaccagni è costretto a chiudere l'anno con ...Ultima gara dell'anno amara per la Lazio che esce con le ossa rotte dall'Allianz Stadium. Vince la Juventus che si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Kean e alla rete di Milik ...Il tecnico biancoceleste commenta il ko per 3-0 contro i bianconeri e parla della manifestazione in Qatar: ecco le sue parole ...