Faccia a faccia Biden-Xi Jinping | prove di disgelo

(Di lunedì 14 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le due facce del Pianeta sono quelle di Joee di Xi. A margine del G20 di Bali, i leader di Stati Uniti e Cina hanno discusso per 180 minuti di tutti i punti controversi che, soprattutto in Asia, contrappongono gli alti e i bassi dell’egemonia finanziaria ed economica degli Stati Uniti e la tumultuosa espansione produttiva e mercantile della Repubblica Popolare cinese.“Il mondo si aspetta che gli Stati Uniti e la Cina svolgano un ruolo chiave nelle sfide globali, dal cambiamento climatico all’insicurezza alimentare, e che saremo in grado di lavorare insieme. Gli Stati Uniti sono pronti a fare la propria parte”, ha esordito con un’evidente apertura alla distensione e alla collaborazione pacificanel suo intervento di saluto.E Xi ha replicato sottolineando come “le relazioni tra Cina e Stati Uniti ...

