Condannato per stupro | il prof dovrà risarcire la scuola ma non le vittime

Open

Il risultato di questa situazione è un'estrema discrezionalità nei comportamenti delle diverse federazioni: alcune prevedono la radiazionechi commette questo tipo di reati e viene...... non prive di errori ortografici come quella doppia "t" in "handicappati",ora è ignoto. Il suo gesto però ha profondamente indignato l'intera cittadina. L'associazione ha fermamente... L'insegnante condannato per stupro delle alunne dovrà risarcire la scuola ma non le vittime: la sentenza della Corte dei Conti Il giudice di Pace ha condannato la compagnia aerea Wizzair a risarcire undici passeggeri che hanno, negli scorsi mesi di luglio e agosto, avuto cancellati i voli da Palermo per Milano, Praga, Torino ...Condannato per l’aggressione, assolto dall’accusa di maltrattamenti. Pena comminata: 1 anno ed 8 mesi. E’ questa la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti di Marco Salemi, il consigliere ...