Il Sole 24 ORE

... qual è il reale obiettivo della Francia Di qui la revisione del'Ha creato un buco ... Per istituirla serve una legge e ilfino alla fine dell'anno sarà impegnato sulla ......miliardi di euro provenienti dall'extragettito fiscale autorizzato dalper finanziare interventi contro il caro energia. Prevista anche l'anticipazione della rimodulazione del... Superbonus, in Parlamento via in salita per le modifiche Intervista al vicepresidente della Camera: "Il mio sogno sono i decreti di sicurezza europei. E dal trattato di Dublino sono passati vent’anni: la ...A Forza Italia non piace il limite imposto per le richieste sul Superbonus, modificato drasticamente dal governo Meloni. A farsi portavoce della ...