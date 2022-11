Formazioni ufficiali Atalanta Inter | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 13 novembre 2022), ledi Gasperini e Inzaghi per il match di Serie A in programma alle 12.30 Alle 12.30 scenderanno in campo. Di seguito ledi Gasperini e Inzaghi.(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman; Zapata. All. Gasperini.(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta - Inter:ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2) : Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. Allenatore : Gasperini. INTER (3 - ...Ledi Atalanta - Inter , 15giornata di Serie A 2022/2023 . Scontro diretto tra le due squadre nerazzurre del campionato, appaiate a 27 punti: un successo sarebbe fondamentale per ...Scontro diretto a tinte nerazzurre al Gewiss Stadium di Bergamo, il derby tra Atalanta e Inter vede appaiate le due formazioni in classifica, a quota 27, con la possibilità in caso di successo di ...La partita Potenza - Latina di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C - Girone C ...