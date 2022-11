Enrico Montesano escluso da Ballando con le stelle 2022 La Rai | “Chiediamo scusa”

(Di domenica 13 novembre 2022)definitivamente dacon le. Questa la decisione della Rai che ha definito “inaccettabile” quanto accaduto ieri sera, sabato 12 novembre, con l’attore che ha indossato una maglietta con i simboli della Decima Mas durante le prove, e ha chiesto “a tutti i telespettatori”. “Quanto accaduto ieri sera acon le, in onda su Rai 1 – ha spiegato Viale Mazzini in una nota – è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia.a tutti i telespettatori e, in particolare, a ...

