Real Madrid | Florentino Perez guarda in Serie A per il dopo Ancelotti | un allenatore può lasciare

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come riportato oggi da La Repubblica, Josè Mourinho potrebbela Roma al termine di questa stagione.Mourinho InteresseSembrano essersi parecchio affievolite le possibilità che il tecnico portoghese resti ancora un anno sulla panchina giallorossa. Repubblica continua spiegando come il, qualora Carlodovessela panchina delle Merengues, sarebbe pronto a richiamare lo Special One, da sempre apprezzato da. Marco Caporossi

Inoltre, la stella dei Parisiens ha parlato del retroscena legato alla telefonata di Macron , che lo avrebbe spinto a rimanere al Paris , quando nel suo futuro sembrava esserci il. IL ...Sono soprattutto in Spagna a esserne convinti: chi farebbe carte false per avere Leao è Carlo Ancelotti, allenatore del, un club che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste di ... Real Madrid, Ancelotti: "Buon inizio di stagione. Guarderò il Mondiale, purtroppo l'Italia non ci sarà" L'edizione odierna del Mattino fa il punto su Victor Osimhen parlando di un interessamento da parte parte del Real Madrid per il calciatore nigeriano. Di seguito quanto raccolto e sintetizzato per i l ...Brutte notizie per i tifosi del Milan. Si complicano i piano della dirigenza rossonera, ed arriva anche l'inserimento del Real Madrid.