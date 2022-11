Niente Australia per Volpato | va con l' Under 21 Quattro gli ' stranieri' per il test con la Germania

... oggi al Chelsea), Franco Tongya (che gioca in Danimarca, nell'Odense) e Cristian Volpato (il romanista che ha rifiutato la chiamata dell'per il Mondiale). Tornano fra i convocati dopo un ...C'è ancora un punto interrogativo legato alla sua presenza in. Essere fra le prime otto ... Annabel Croft ha difeso Djokovic: 'Non mi è piaciuto peril modo in cui è stato trattato ...La toscana non raccoglie neanche un game contro la 20enne canadese: azzurre ko malamente anche nel doppio, non si chiude bene l'avventura a Glasgow ...