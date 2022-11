Napoli | 23enne colpito alla testa da un proiettile L’accaduto

(Di venerdì 11 novembre 2022) secondo le prime ricostruzioni. Il giovane è in condizioni critiche Sono gravissime le condizioni delda unieri pomeriggio, 10 novembre, ae precisamente al Rione Traiano. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice rosso prima al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, poi all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono critiche: nel referto dell’ospedale, pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno, si parla della presenza di un «foro di entratatempia con fuoriuscita di materia cerebrale». Il giovane ha 23 anni e si chiama Antonio Artiano ed è rimasto vittima di un raid di camorra. Leggi anche: ROMA, CASO OMEROVIC: PER IL PM I POLIZIOTTI HANNO SPINTO L’UOMO ...

Un giovane di 23 anni è stato gravemente ferito in un agguato scattato nel rione Traiano di: la vittima si chiama Antonio Artiano , soprannominato 'Antony'. E' stato ferito da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alla testa in via Marco Aurelio. Il giovane è stato portato nell'.... La vendetta per il tentato omicidio di Fabio Volpe non si è purtroppo fatta attendere e il ... ieri sera è stato ferito gravemente ilAntonio Artiano, figlio di Giovanni Artiano, braccio ...Agguato al Rione Traiano, periferia ovest di Napoli, nel tardo pomeriggio di giovedì 10 novembre: un 23enne, Antonio Artiano, detto "Antony", è stato ferito ...Il 23enne ferito è figlio di uno degli uomini di fiducia di Antonio Scognamillo, soprannominato "Tonino 'o parente", elemento di spicco della criminalità organizzata locale Un giovane di 23 anni, ieri ...