Laera stata chiamata a decidere sulla richiesta di liberazione presentata da Nalini Srihan e R P Ravichandran, ma i giudici hanno deciso di allargare la concessione anche agli altri quattro. . ...Secondo il resoconto del procedimento, la decisione dellabritannica non limita la vendita di ... Spagna, Cina,, Indonesia e Russia. Il contenzioso russo è stato archiviato in seguito all'... India: la Corte Suprema libera gli assassini di Rajiv Gandhi - Asia (ANSA) - NEW DELHI, 11 NOV - Con una decisione destinata a suscitare ampie polemiche, la Corte Suprema indiana ha autorizzato la liberazione di tutti e sei i condannati all'ergastolo per l'assassinio ...(ANSA) - NEW DELHI, 09 NOV - La Corte Suprema indiana ha da oggi un nuovo Presidente, il 50esimo: il giudice Dhananjaya Yashwant Chandrachud, che compirà 63 anni tra due giorni, ha giurato, nel corso ...