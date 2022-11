Fuga di sostanze chimiche in una ditta | 30 intossicati

18.08chimiche, 30 intossicati C'è stata unadichimiche alla Galvanoplast di Gravellona Toce (Verbano. Cusio - Ossola). Tre persone sono ricoverate all'ospedale di Verbania. ...Secondo quanto si è appreso per cause ancora in fase di accertamento si è verificata unadichimiche che hanno causato l' intossicazione di almeno 26 persone: tre di loro sono ...Tre persone sono ricoverate in condizioni gravi all'ospedale di Verbania a seguito della fuga di sostanze chimiche avvenuta nel pomeriggio nello stabilimento della ditta Galvanoplast di Gravellona Toc ...Sono circa una trentina di persone le persone rimaste intossicate da una fuga di sostanze chimiche a Gravellona Toce, tre delle quali sono state ricoverate in ospedale. La dinamica di quanto accaduto ...