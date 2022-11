Matera | “Grazie ai colleghi per la nomina in Commissione”

Leggi su anteprima24

"Desidero ringraziare isenatori di Fratelli d'Italia che mi hanno indicato quale Capogruppo in seno a questo strategico Organismo". Così il senatore Domenico, individuato quale Capogruppo di Fratelli d'Italia nella quartapermanente sulle Politiche europee. "E' per me motivo di ulteriore orgoglio e di grande soddisfazione. Anche in questa veste, ancor di più in questa veste il mio impegno in un ambito che si pone assolutamente strategico dal momento che sarà crocevia delle misure per il Pnrr e le risorse per il Sud Italia. Sento il peso di questo nuovo ruolo che mi darà la possibilità, nelle vesti di Capogruppo – chiude– di poter interloquire in modo stabile e costante con il Ministro Raffaele Fitto".