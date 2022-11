A caccia della vittoria smarrita | Strega | un feeling da ritrovare e un ex da fermare

Leggi su anteprima24

Benevento – Una ricerca iniziata con Caserta e proseguita con Cannavaro. Da oltre due mesi a questa parte, il Benevento insegue un successo che manca dallo scorso 3 settembre, in occasionetrasferta di Venezia. Da quel giorno, con in mezzo il ribaltone tecnico, i giallorossi hanno centrato quattro pareggi e altrettante sconfitte. Un digiuno che sabato toccherà esattamente quota settanta giorni se al "Paolo Mazza" di Ferrara, contro la Spal, lanon dovesse ottenere i tre punti. Unatanto attesa che avrebbe un sapore terapeutico per una squadra scivolata in piena zona retrocessione e attesa da una sosta mai tanto desiderata. Vincere permetterebbe, oltre di infrangere il tabù, di approcciare nel migliore dei modi alla seconda pausa del campionato, con la speranza che nel frattempo ...