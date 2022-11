Meta | arrivano i licenziamenti per Facebook | via 11 mila persone

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gli effetti della crisi fanno sentire i loro effetti anche sul settore della tecnologia. Ne è una lampante ed amara prova il taglio di 11posti di lavoro da parte di, l’azienda ‘madre’ dima anche di Instagram e WhatsApp. Ecco, dunque, che dopo quanto accaduto con Twitter — si ricordi la sua recente acquisizione da parte di Elon Musk — scatta un forte taglio anche con. Mastodon è il nuovo social che sostituirà Twitter? Cos’è e come funziona 11in: l’annuncio Come anticipato, sono 11i posti di lavoro interessati dal maxi-taglio. Questo vuol dire che iriguarderanno il 13% del totale dei dipendenti che lavorano in. L’annuncio è arrivato ...

Link Sponsorizzato Controlli sui terreni Zero! Controlli sui prodotti coltivati che poi vengono immessi sul mercato esulle nostre tavole Meno di zero!! Controllo sugli animali che ...Secondo quanto risulta al giornale, che ha citato il responsabile delle risorse umane di, Lori Goler, i dipendenti licenziati dovrebbero ricevere almeno quattro mesi di stipendio come buonuscita.“Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto ... Tra il 2020 e il 2021 Meta aveva assunto più di 27mila persone. Nei primi nove mesi del 2022, la ..."Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa ...