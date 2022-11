LIVE Lecce-Atalanta 2-1 | entra Lookman

Al Via del Mare, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via Del Mare, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiAtalanta MOVIOLA Inizio alle 18.30 E' COMINCIATA ...Di contro, i felsinei del grande ex Thiago Motta vivono un momento di forma straordinario: tre vittorie consecutive, contro, Monza e Torino, che hanno rilanciato i felsinei dopo un periodo ...Dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter ospita, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il Bologna ...LIVE! LECCE-ATALANTA, il tabellino Lecce, stadio "Via del Mare" mercoledì 9 novembre 2022, ore 18.30 Serie A 2022/23, giornata 14 LECCE-ATALANTA RETI: ...