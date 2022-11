Elodie e la scelta del colore capelli simbolo di empowerment

... rivela. La nuova campagna del brand L'hair look è l'alleato perfetto che consente ad ogni donna di condividere la suadi bellezza, rivelandosi al mondo in tutta la sua natura più ...Come, ogni donna sarà orgogliosa di indossare il 'suo' colore condividendo la suadi bellezza, per rivelarsi al mondo in tutta la sua natura più profonda, senza compromessi.' 'Per la ...Come Elodie, ogni donna sarà orgogliosa di indossare il 'suo' colore condividendo la sua scelta di bellezza, per rivelarsi al mondo in tutta la sua natura più profonda, senza compromessi.” "Per la ...La campagna è stata ideata dall’agenzia creativa Suntimes, che ha curato anche la strategia e la pianificazione media.