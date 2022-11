Rtl 102 5 radio ufficiale degli MTV Europe Music Awards 2022

Leggi su lopinionista

(Di martedì 8 novembre 2022) MILANO – Conto alla rovescia per gli MTV, la manifestazioneale organizzata da MTV per celebrare l’ultimo anno dia. L’evento, giunto alla 29esima edizione, si terrà il prossimo 12 e 13 novembre a Düsseldorf, in Germania. RTL 102.5 èpartner. Con interventi in diretta e contenuti esclusivi, RTL 102.5 porterà gli ascoltatori nel cuore dello showale. In collegamento da Düsseldorf ci sarà Cecilia Songini, che racconterà in diretta invisione tutte le emozioni della serata con interviste dal red carpet e molti altri contenuti inediti. A condurre l’evento, dal palco dell’arena PSD Bank Dome, saranno la cantante britannica Rita Ora e il ...