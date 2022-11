La Rai francese? Nei guai fino al collo

Leggi su tvzoom

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel settore audiovisivo pubblico sono attese nuove difficolta? finanziarie Le Monde, di Aude Dassonville, pag. 21 L’emittenza pubblica si aspetta nuove difficoltà finanziarie L’aumento di bilancio concesso dal governo per il 2023 compenserà a malapena gli effetti dell’inflazione France Télévisions deve trovare 45 milioni di euro per mantenere i suoi conti in attivo Ciò che ci preoccupa al momento è sapere come supereremo il 2023 e il 2024. Mentre il ministro della Cultura, Rima Abdul-Malak, ha annunciato il 26 settembre un aumento di 114 milioni di euro del budget per l’emittenza pubblica (France Télévisions, Radio France, Arte, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel) per portarlo a 3,8 miliardi di euro nel 2023, questa confidenza di un dirigente di France Télévisions mostra quanto questo aumento finanziario, sebbene gradito, abbia l’aspetto di un trompe-l’oeil. ...