“Ha dormito con lei” UeD | Riccardo Guarnieri | retroscena bollenti e passione inaspettata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) UeD,: “Ho passato la notte con Gloria”. Una bomba nello studio di Maria De Filippi mentre filtra la voce dell’uscita di Ida Platano al fianco di Alessandro Vicinanza. A raccontare tutti i dettagli è stato il cavaliere tarantino, criticatissimo da Gianni Sperti. Gianni che non è mai stato tenero cone che, c’è da giurarci, non lo sarà neppure nelle prossime settimane difendendo, d’altro canto, Ida Platano finita al centro delle polemiche social. Scrive un’utente: “Mi dispiace che Ida sia una mia concittadina, tengo a precisare che le donne Palermitane non sono affatto volgari, sguaiate come lei. Ritengo che Ida sia una donna patetica, immatura, incoerente, non idonea ad uomo come, che nonostante le sue contraddizioni è un uomo elegante. Anche con Alessandro non funzionerà, ...