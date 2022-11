Fiamme nella concessionaria d’auto | distrutti 4 mezzi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – A Boscoreale (Napoli) la scorsa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cangiani 64 per un incendio nel concessionario Ametrano Cars. Per cause ancora in corso di accertamento lehanno distrutto quattrotra auto e furgoni. Incendio domato dai vigili del fuoco, indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.