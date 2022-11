Tim vola in Borsa +10 | 6% con i rumor sull’opa | ok al Progetto Minerva

(Di lunedì 7 novembre 2022) La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 9 novembre. Per quel giorno, infatti, è convocato il consiglio di amministrazione che dovrà decidere – tra le altre cose – della governance. C’è da sostituire il ceo di Renault, Luca De Meo, che ha scelto di abbandonare il board e di concentrarsi sull’azienda francese. E va cooptato qualcuno che possa sostituirlo. Chi? È questo il problema che affligge gli analisti. In molti vorrebbero che a occupare il posto del manager italiano sia Massimo Sarmi, già ad di Poste e oggi presidente di Confindustria digitale. Segui su affaritaliani.it

