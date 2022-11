Il Paradiso delle Signore 7 | quando tornerà Agnese? 

AGI - Il ritorno dei Verdena è un evento imperdibile, non solo perché la band rappresenta unacolonne portanti del rock italiano non mainstream, di una modalità di approccio alla musica ...&...Prosegue l'appuntamento quotidiano con IlSignore , la soap opera ambientata nella Milano degli anni Sessanta che narra le storie che ruotano attorno all'omonimo magazzino. Durante la puntata de Ilche andrà in onda ...Il Paradiso delle Signore 7, Stefania non lascerà mai Marco Il Paradiso delle Signore 7, Marco e Stefania staranno sempre insiemeIl Paradiso delle Signore 7, Ezio lascia Milano Il Paradiso delle Signore 7, come si vendica Umberto con Ezio