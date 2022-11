Corriere dello Sport

Il Los Angeles Fc di Giorgio Chiellini , campione della Western Conference , vince la Major League Soccer 2022 . Questo grazie al successo ai calci di rigore nella finalissima playoff contro ...... la prestigiosa Università dellaa Los Angeles, e non farla finire in un community ... Da quel momento la trama del graphic novel diventa unlisergico che ci porta in una dimensione ... Delirio in California: il Los Angeles Fc di Chiellini vince la Mls 2022 Ai rigori, dopo un emozionante 3-3 con gol al fotofinish di Bale, i californiani salgono sul tetto degli Stati Uniti del Soccer. Un trionfo visto dalla panchina dal difensore ex Juve ...