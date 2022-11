Il Papa ai giovani | Serve la vostra follia Chiedete consiglio ai nonni non a internet

(Di sabato 5 novembre 2022) Siano ia consigliare, non il web o i social : è quanto ha suggeritoFrancesco nell’incontro con iin Bahrein. «Cercate sempre, prima dei suggerimenti in, cercate dei buoni...

Solo da Paolo VI in poi si trova traccia di incontri pubblici di uncon un pugile. Aziz dice ... Forse è vero che l'Italia non fa abbastanza per i suoi, allora pensiamo noia fare ...Francesco intanto chiede aidi 'reagire' e di non 'avallare' guerre e conflitti. 'Vivere da fratelli e sorelle - ha sottolineato il Pontefice parlando a circa ottocentoalla ...«La vera sfida, per essere figli del Padre e costruire un mondo di fratelli, è imparare ad amare tutti, anche il nemico». Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata oggi al Bahrein N ...Manama (Bahrein) – A qualche isolato di distanza dal quartiere in cui si trova la scuola cattolica dove il Papa Francesco sta incontrando i giovan e ai quali chiede di intervenire sempre ...