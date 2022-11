Jim Cornette | “Nell’ultimo Smackdown | Roman Reigns sembrava The Rock”

(Di venerdì 4 novembre 2022)è in continua ascesa, ed estende la sua dominanza su entrambi i roster, detendo entrambe le cinture massime della WWE. Il ruolo di Tribal Chief gli calza a pennello, e le sue abilità al microfono continuano a migliorare nel tempo, tanto da essere paragonato al cugino The, vero mostro sacro della mic skill. Come si è visto nella scorsa puntata di, la Bloodline è stata protagonista di un segmento davvero memorabile, dato che Sami Zayn ha fatto uscire dal personaggio praticamente tutti i membri della stable, ene è comunque uscito in giacca, facendo un promo molto ironico ma allo stesso tempo minaccioso. Stesso modo di parlare Durante la trasmissione Jim’s Drive Thru, Jimha parlato del segmento, affermando ...

The Shield Of Wrestling

Immediatamente d'impatto, Vader fece squadra con il managere lottò contro Shawn Michaels per il WWE Championship a SummerSlam di quell'anno. The Mastodont si unì poi a Paul Bearer e si ... Riho è stata pesantemente criticata da Jim Cornette Jim Cornette ha qualche dubbio sul match “Ci piace il Judgment Day, hanno una versione un po’ fastidiosa di Finn Balor ma il resto ci piace. Dominik è nella sua versione migliore, vestito come se ...Dopo la sospensione a causa della rissa del post All Out con l'Elite, CM Punk sembrerebbe sempre più lontano dalla All Elite Wrestling e nelle ultime ore ci sarebbero state addirittura diverse trattat ...