Il Mammone | la nuova comedy con Diego Abatantuono e Michela Giraud arriva su Sky

(Di venerdì 4 novembre 2022)in esclusiva su Sky Il, divertente commedia diretta da Giovanni Bognetti con un cast stellare. La vicenda, ispirata al film Tanguy, ruoterà attorno alla famiglia Bonelli, composta da padre, madre e un figlio adulto che non sembra aver voglia di staccarsi dal “nido”. Ilè lapronta ad approdare su su Sky. Il film, come si è già detto, racconta le vicende dei coniugi Bonelli, alle prese con un figlio adulto decisamente troppo attaccato ai genitori. Basato sulla storia originale e sul film Tanguy diretto da Etienne Chatiliez e scritto da Laurent Chouchan e Etienne Chatiliez, il lungometraggio – per la regia di Giovanni Bognetti – vede protagonisti, nella parte di Piero e Anna Bonelli,e Angela Finocchiaro. Andrea ...

Everyeye Cinema

La trama del film approfondimento Un Amore, iniziate le riprese dellaserie Sky Original In ... Wakanda Forever": scopri i film da non perdere a novembre Il: dal 7 novembre su Sky . Aldo ...approfondimento Un Amore, iniziate le riprese dellaserie Sky Original Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arriva in esclusiva su Sky "Il" , divertente commedia che racconta le vicende dei ... Il mammone: quando esce su Sky il nuovo film con Diego Abatantuono Il Mammone, in esclusiva su Sky Cinema la nuova commedia con Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satell ...Ecco tutto quello che dovete sapere su Il mammone, nuova versione di Tanguy realizzata da Sky con Diego Abatantuono.