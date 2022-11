Tottenham | Son deve operarsi | Mondiali in Qatar a serio rischio

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non ci sono buone notizie per Heung-min Son. Come riportato da una nota ufficiale del, l’attaccante sudcoreano sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura rimediata nella zona dell’occhio sinistro contro il Marsiglia in Champions League. Brutta tegola per Antonio Conte ma anche per lo stesso giocatore, che molto probabilmente dovrà saltare i2022 inal via tra non molti giorni. SportFace.