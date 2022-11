Roma | i feti sepolti nei cimiteri della Capitale non riporteranno più il nome di chi ha abortito | via libera del Consiglio comunale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ineicapitolini nonpiù ildonna, ma esclusivamente un codice alfanumerico associato ad un protocollo. È la svolta approvata oggi dall’Assemblea Capitolina per tutelare la privacy delle donne che hanno deciso di abortire. Una decisione molto attesa che nasce da quanto avvenuto nel 2020, quando una ragazza – Marta – denunciò la presenza del suosu una croce nell’area dedicata ainel cimitero Flaminio. Ne nacque una campagna mediatica che ha portato il Campidoglio alla modifica del Regolamento di poliziaale datato 1979, ben 43 anni fa. Ad oggi – si legge in una nota di Palazzo Senatorio – l’inumazione di prodotti abortivi (20/28 settimane) e dei(più ...

Quando le donne che avevano abortito hanno scoperto che a Roma esiste un cimitero dei feti pieno di croci con i loro nomi scritti sopra, erano rimaste sgomente, affrante. Si erano sentite umiliate e giudicate e avevano chiesto a gran voce ad Ama e al Comune di cambiare le regole. Cimitero, mai più croci e i nomi delle madri. Il Campidoglio cambia la norma. L'Assemblea capitolina ha modificato il Regolamento di Polizia Cimiteriale dopo la denuncia presentata nel 2020 da Marta, che aveva trovato il suo nome su una croce. Da oggi i feti che saranno sepolti nei cimiteri capitolini non riporteranno più il nome della madre, ma avranno solo un codice alfanumerico associato a un protocollo.